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Татар-информ

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Набор в подразделение беспилотных войск «Сталинские соколы» идет до октября

Набор в подразделение беспилотных войск «Сталинские соколы» идет до октября

Фото: © «Татар-информ» Набор кандидатов на службу в подразделение Войск беспилотных систем «Сталинские соколы» продлится до конца сентября.

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