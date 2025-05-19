Зеленский рассказал, о чем говорил по телефону с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский вечером, в понедельник, 19 мая 2025 года, дал короткий брифинг для журналистов, на котором поделился итогами состоявшихся в этот день его телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.
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