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Тульские новости

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Алексей Дюмин занял 1 место в рейтинге «100 влиятельных людей Тульской области-2024»

Алексей Дюмин занял 1 место в рейтинге «100 влиятельных людей Тульской области-2024»

«Тульские новости» продолжают публиковать рейтинг самых влиятельных людей Тульской области. Ежедневно до Нового года мы будем называть людей, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.

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