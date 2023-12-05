Глава МИД КНР: новой холодной войны не будет, если Пекин и Брюссель выберут мир

Если власти Китая и Евросоюза выберут мир и стабильность, то новой холодной войны не будет. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с европейскими дипломатами в Пекине, сообщило РИА «Новости».
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