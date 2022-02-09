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Вратарь «Спартака-2» Поплевченков близок к переходу в «Кубань»

Голкипер «Спартака-2» Артем Поплевченков отправился в расположение «Кубани». 21-летний игрок с большой долей вероятности подпишет контракт с краснодарским клубом, которому нужен вратарь-лимитчик (2000 года рождения и младше), сообщает «Матч ТВ».

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