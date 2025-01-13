Дипломат Ульянов: США препятствуют урегулированию украинского конфликта

Постоянный представитель Соединенных Штатов при международных учреждениях в Вене назвала конфликт на Украине бессмысленным, при этом не ответив на вопрос о причинах сопротивления Вашингтона и Лондона урегулированию конфликта в 2022 году.
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