"Виноваты Православие и русская культура": RAND Corporation "нашла" корень конфликта на УкраинеКак же Россия и Украина, столь похожие друг на друга в начале 1990-х, разошлись настолько сильно, что дело закончилось войной? Ответ на этот вопрос пытается дать RAND Corporation в докладе "Пределы российских манипуляций.