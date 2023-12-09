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"Виноваты Православие и русская культура": RAND Corporation "нашла" корень конфликта на УкраинеКак же Россия и Украина, столь похожие друг на друга в начале 1990-х, разошлись настолько сильно, что дело закончилось войной? Ответ на этот вопрос пытается дать RAND Corporation в докладе "Пределы российских манипуляций.

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