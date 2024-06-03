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Народного артиста Ицкова госпитализировали на гастролях в Омске

Народного артиста Ицкова госпитализировали на гастролях в Омске

Народного артиста Юрия Ицкова госпитализировали на гастролях в Омске. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила пресс-служба санкт-петербургского театра на Васильевском, труппа которого на момент происшествия находилась в другом городе.

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