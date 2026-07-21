Впервые с момента введения санкций голливудский фильм собрал 2 миллиарда рублей в России

И этой чести удостоилась постановка «Майкл» про нашего любимого певца Майкла Джексона. Michael, фото: кадр из кинофильмаС технической и юридической точки зрения все честно: «Майкл» прокатывается у нас не тайком, по-пиратски, а максимально легально, усилиями отечественной кинокомпании «Вольга».
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