Впервые с момента введения санкций голливудский фильм собрал 2 миллиарда рублей в России

И этой чести удостоилась постановка «Майкл» про нашего любимого певца Майкла Джексона. Michael, фото: кадр из кинофильмаС технической и юридической точки зрения все честно: «Майкл» прокатывается у нас не тайком, по-пиратски, а максимально легально, усилиями отечественной кинокомпании «Вольга».