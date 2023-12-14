Выставка «Горький… и другие» открылась в Казани

В столице Татарстана экспозиция погостит до 28 марта.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Масштабная выставка, впервые объединившая коллекции ведущих горьковских музеев России, открылась в Казани в музее Горького и Шаляпина — филиале Национального музея Татарстана.
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