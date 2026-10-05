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Газета.ру

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Синоптик Шувалов: теплая погода вернется в Москву к концу рабочей недели

Синоптик Шувалов: теплая погода вернется в Москву к концу рабочей недели

Воздух в Москве может прогреться до +15…+20°C в четверг и в пятницу, 8 и 9 октября. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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