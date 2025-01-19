❗ С танкера «Волгонефть-239» откачали 2 тысячи тонн мазута Сейчас анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212», сообщили в МЧС России.
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❗ С танкера «Волгонефть-239» откачали 2 тысячи тонн мазута Сейчас анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212», сообщили в МЧС России.