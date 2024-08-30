Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что открытие Олимпийских игр в Париже привело к ярким обсуждениям в западных странах, что Россия была права, говоря о продвижении антиценностей в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии