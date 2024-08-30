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Захарова: Открытие Олимпиады показало пропаганду антиценностей Запада

Захарова: Открытие Олимпиады показало пропаганду антиценностей Запада

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что открытие Олимпийских игр в Париже привело к ярким обсуждениям в западных странах, что Россия была права, говоря о продвижении антиценностей в Европе.

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