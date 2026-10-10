АИК отыгрался с 1:5, уступая в 4 гола к 72-й минуте, но пропустил от «Броммапойкарны на 99-й и проиграл – 5:6

АИК отыгрался с 1:5 против «Броммапойкарны» в чемпионате Швеции, но все равно проиграл. Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу гостей.
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