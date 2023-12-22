Как разгоняют облака и почему у темнокожих белые ладони и ступни: рубрика интересных фактов

Правда ли, что бананы вырождаются и могут скоро исчезнуть? Большинство сортов культурных бананов (сегодня их известно около 500) – это сложные гибриды разных видов рода «банан», которых в природе насчитывается около 40.
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