«Слишком нишевая франшиза»: Eidos Montreal пытается возродить серию Deus Ex, но пока б...

«Слишком нишевая франшиза»: Eidos Montreal пытается возродить серию Deus Ex, но пока безуспешно — СМИПосле отмены разработки новой игры серии Deus Ex в начале 2024 года и последовавших за этим увольнений, студия Eidos-Montréal не оставляет попыток вернуть франшизу к жизни.
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