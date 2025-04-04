«Слишком нишевая франшиза»: Eidos Montreal пытается возродить серию Deus Ex, но пока б...

«Слишком нишевая франшиза»: Eidos Montreal пытается возродить серию Deus Ex, но пока безуспешно — СМИПосле отмены разработки новой игры серии Deus Ex в начале 2024 года и последовавших за этим увольнений, студия Eidos-Montréal не оставляет попыток вернуть франшизу к жизни.