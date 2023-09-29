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Фирстов о 6 победах «Торпедо» в 6 играх дома: «Секрет в наших лютых болельщиках, наверное. Они гонят нас вперед, дают энергию»

Нижегородцы обыграли «Ак Барс» (2:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  – С Казанью всегда непростые матчи.

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