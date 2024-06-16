Вред и польза грибов, что нужно знать, чтобы сохранить здоровье в грибной сезон

Все знают, как прекрасны грибы в жарком или супе, как хороши они в банке с соленьями. Вкусно и сытно! А чем полезны грибы? И есть ли от них польза вообще? Польза грибов Грибы называют «лекарством» третьего тысячелетия, а Кэти Перри, певица, актриса и посол доброй воли ООН по слухам сильно похудела на своей диете M-Plan […].