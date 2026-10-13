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Парковки для многодетных: Минтранс внесёт новый дорожный знак в ПДД до конца 2026 года

Парковки для многодетных: Минтранс внесёт новый дорожный знак в ПДД до конца 2026 года

Министерство транспорта внесёт изменения в правила дорожного движения до конца 2026 года. Ожидается, что в них появится новый знак парковки для многодетных семей, макет которого был выбран вместе с гражданами в июле.

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