Кибератаки нарушили работу систем водоснабжения в 7 штатах США

Хакеры взламывают промышленные контроллеры водоканалов, вызывая затопления и падение давления водыФБР и Агентство по охране окружающей среды (EPA) США сообщили о серии кибератак на объекты водоснабжения и очистки сточных вод.
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