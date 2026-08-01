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Кибератаки нарушили работу систем водоснабжения в 7 штатах США

Кибератаки нарушили работу систем водоснабжения в 7 штатах США

Хакеры взламывают промышленные контроллеры водоканалов, вызывая затопления и падение давления водыФБР и Агентство по охране окружающей среды (EPA) США сообщили о серии кибератак на объекты водоснабжения и очистки сточных вод.

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