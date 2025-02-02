«Сибирь» добыла победу над «Адмиралом», забив победный гол в овертайме

Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч «Адмирал»Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч «Адмирал» — «Сибирь».
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