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«Сибирь» добыла победу над «Адмиралом», забив победный гол в овертайме

«Сибирь» добыла победу над «Адмиралом», забив победный гол в овертайме

Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч «Адмирал»Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч «Адмирал» — «Сибирь».

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