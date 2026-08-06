Озеро в облаках: природное чудо на границе двух стран

В горной гряде, разделяющей Китай и северную часть Кореи, скрывается удивительный водоем. Он расположился в кратере вулкана Беакду, который давно потух — последняя его активность зафиксирована в 969 году.
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