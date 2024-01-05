"Семь вылетов - пять поражений": Украинские боевики отходят от Бахмута

Силы ВСУ на Бахмутском направлении сдают позиции - сообщается, что украинские боевики отходят. Теперь русские дроны летят гораздо дальше, нанося удары по врагу: накануне из семи вылетов в пяти случаях им удалось поразить намеченные цели.
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