"Семь вылетов - пять поражений": Украинские боевики отходят от Бахмута

Силы ВСУ на Бахмутском направлении сдают позиции - сообщается, что украинские боевики отходят. Теперь русские дроны летят гораздо дальше, нанося удары по врагу: накануне из семи вылетов в пяти случаях им удалось поразить намеченные цели.