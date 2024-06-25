Не остаться без денег или квартиры: шесть признаков арендатора-мошенника

Среди распространенных признаков, которые указывают на недобросовестность арендатора, эксперты называют готовность заехать в квартиру без осмотра, нежелание заключать письменный договор и попытки дистанционной предоплаты Нередко недобросовестные арендаторы намерены использовать снимаемое жилье не по назначению или в нарушение условий договора сдавать жилье в субаренду, что может привести к ухудшению состояния недвижимости.