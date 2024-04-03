Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить 20.000 слонов в Германию. Страны продолжают спор по поводу импорта охотничьих трофеев, пишет Politico федеральное правительство Германии и, в частности, министерство окружающей среды, возглавляемое министром "зеленых" Штеффи Лемке, за попытку запретить импорт охотничьих трофеев из Ботсваны.
Ботсвана пригрозила отправить в Германию 20 тысяч слонов
Комментарии
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Eduard
Я предлогаю яйца охотников импортировать!
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11 час.
Eduard
Люди бесконтрольно плодятся,негры,а это приводит к войнам!
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11 час.
Eduard
Господа вы верите,что в Ботсване 130 тысяч слонов? Может на всей Земле и то сомневаюсь.Врет бандит черножопый.Взятки ему платят,вот ое и истребляет слонов.Они в праве жить!
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11 час.
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