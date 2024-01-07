Календарь православных праздников на 2024 год

5 мая – Светлое Христово Воскресение. ПасхаДвунадесятые праздники 12 важнейших праздников православного календаря, посвящённых событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы 7 января – Рождество Христово 19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление) 15 февраля – Сретение Господне 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы 28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 13 июня – Вознесение Господне 23 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница) 19 августа – Преображение Господне 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 27 сентября – Воздвижение Креста Господня 4 декабря – Введение во храм Пресвятой БогородицыВеликие праздники 14 января – Обрезание Господне 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи 14 октября – Покров Пресвятой БогородицыДни особого поминовения усопших В эти дни принято посещать могилы усопших родственников и молиться о них 4 февраля – Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову 9 марта – Суббота мясопустная 30 марта – Суббота второй седмицы Великого поста 6 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста 13 апреля – Суббота четвёртой седмицы Великого поста 9 мая – Поминовение усопших воинов 14 мая – Радоница 22 июня – Троицкая родительская суббота 2 ноября – Димитриевская родительская субботаЦерковные посты Многодневные 18 марта - 4 мая – Великий пост 1 - 11 июля – Петров пост 14 - 27 августа – Успенский пост 28 ноября-6 января – Рождественский постОднодневные Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи 27 сентября – Воздвижение Креста Господня Сплошные седмицы Недели, в которых нет поста в среду и пятницу 7 - 17 января – Святки 25 февраля-2 марта – Мытаря и фарисея 11 - 17 марта – Сырная (Масленица) 5 - 11 мая – Пасхальная (Светлая) 23 - 29 июня – Троицкая .