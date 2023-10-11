Зеленский обеспокоен отвлечением внимания от Украины из-за Израиля

Глава Украины Владимир Зеленский опасается, что последние события вокруг Израиля могут «отвлечь» внимание международного сообщества от истории с Украиной, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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