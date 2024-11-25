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Антон Волошко организовал для приморских школьников поездку на выставку «Эпоха Фаберже»

Антон Волошко организовал для приморских школьников поездку на выставку «Эпоха Фаберже»

Спикер Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко организовал для приморских школьников поездку на выставку «Эпоха Фаберже» из хранилища музеев Московского Кремля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

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