Спикер Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко организовал для приморских школьников поездку на выставку «Эпоха Фаберже» из хранилища музеев Московского Кремля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.
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