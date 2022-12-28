ЕС финансирует восстановление гидроэлектростанции Кахора Басса в Мозамбике

Бизнес и финансы

122 млн евро на финансирование программы реконструкции гидроэлектростанции Кахора Басса в Мозамбике выделят французское агентство развития (AFD) и Европейский союз, сообщил официальный источник ЕС, 28 декабря передает информационное агентство Lusa.