Граждане очень гордой и «воюющей» с Россией страны стали лидерами по скупке жилья в Москве

Закон и ПорядокГраждане очень гордой и «воюющей» с Россией страны стали лидерами по скупке жилья в Москве Граждане Украины активно скупают квартиры в российской столице – Москве.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Васильевич Шеин«Тренд на беспроблемные сделки как для жителей Украины, так и других близких нам стран, сохранится. Это связано, например, с тем, что ежегодно в нашу страну приезжает более полумиллиона граждан Украины, и они часто покупают здесь недвижимость. Внесение США в список недружественных стран пока не привело к появлению каких-то препон в плане сделок с недвижимостью», – заявили риелторы.Александр РожковН:аши гордые граждане не отстают и скупают недвижимость в Англии.Комментировать
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