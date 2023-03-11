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Le Monde: Европа проваливает испытание, устроенное ей США

Le Monde: Европа проваливает испытание, устроенное ей США

Как известно, нескончаемый поток американских субсидий угрожает европейской промышленности. Первые европейские компании принялись размещать свои заводы на территории США в рамках американского протекционистского закона, известного под названием IRA.

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