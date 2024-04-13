Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился сильнее прогнозов

Мичиганский университет (США) опубликовал свой предварительный отчёт по индексу потребительского доверия в США за апрель 2024 года и сообщается, что этот показатель опустился до 77,9 пункта, хотя в марте он был на уровне 79,4 пункта.
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