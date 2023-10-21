Сенатор высмеял угрозу Латвии перекрыть России выход на Балтику

РИА Новости/Михаил Голенков Руководство Латвии должно принимать во внимание возможности ВМС страны, прежде чем выдвигать идеи о "перекрытии" Балтийского моря для России, заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.