Сенатор высмеял угрозу Латвии перекрыть России выход на Балтику

РИА Новости/Михаил Голенков Руководство Латвии должно принимать во внимание возможности ВМС страны, прежде чем выдвигать идеи о "перекрытии" Балтийского моря для России, заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
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