Reddit разочаровал Уолл-стрит: число уникальных пользователей оказалось ниже п...

Reddit разочаровал Уолл-стрит: число уникальных пользователей оказалось ниже прогнозаПервый публичный год Reddit завершился уверенным ростом по ключевым финансовым показателям, однако реакция Уолл-стрит оказалась прохладной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)