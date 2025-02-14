Reddit разочаровал Уолл-стрит: число уникальных пользователей оказалось ниже п...

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Reddit разочаровал Уолл-стрит: число уникальных пользователей оказалось ниже прогнозаПервый публичный год Reddit завершился уверенным ростом по ключевым финансовым показателям, однако реакция Уолл-стрит оказалась прохладной.

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