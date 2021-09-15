автор - Рассказы дяди Вовы За что я "люблю" либералов И снова здравствуйте. Просмотрел я сегодня свои публикации (не только на этом канале но и на других ресурсах) и с удивлением понял, что 80% публикация о российских либерала.
Популярные статьи
- Расскажу, как партия Единая Россия «работает» у нас
- У него есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить, да там и жить, если б хотел
- Священника из Чувашии запретили в служение из-за призыва раскрыть свои доходы рукородству РПЦ. Мой взгляд со стороны
Свежие комментарии