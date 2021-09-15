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За что я "люблю" либералов

За что я "люблю" либералов

автор - Рассказы дяди Вовы За что я "люблю" либералов И снова здравствуйте. Просмотрел я сегодня свои публикации (не только на этом канале но и на других ресурсах) и с удивлением понял, что 80% публикация о российских либерала.

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Лора Лора
У нас не либералы, а ЛИБЕРАСТЫ! Для этих продажных тварей насральных, быковых и др. ШУШЕРЫ слишком громко либерал.
Москвич
А кроме общих слов, ругани и навешивания ярлыков, вы что-либо еще умеете?
Владислав Владислав
Конечно, можем. Либеральные взгляды - это обычное психическое заболевание. Не волнуйтесь, вас вылечат.
Москвич
Весьма сомнительно, в вашем комментарии кроме хамства ничего больше нет, что говорит исключительно о вашем интеллекте.
абрам вербин
если ты - либераст, то ты официально признаёшь себя идиотом.
Александр Лисовский
Грязный язык у этой тётки под кличкой Лора Лора. Она вообще то и не понимает , кто у нас такие " эти либералы " . По сути - вся наша власть . Ну а эти ..... скорее всего антисоветчики . Если бы их не было , то Кремль придумал бы других . Посмотрите , кто их кормит ? Харчуются они в государственных корытах и довольно неплохо . Когда ещё не закрыли сайт налоговой службы можно было посмотреть , что зарплаты таких как Лёня Гозман в Роснано ( гос концерн ) до миллиона в месяц , а есть ведь ещё и 4 - 5 окладов по итогам года . Чубайс на них денег не жалел , а это ведь гос казна . А потом в любимом путинском детище Ельцын - Центр и его филиалах , тот же Леня получал за одну лекцию от 100 000 до 120 000 рублей в 2019 году . В общем не так уж плохо быть либералом в России . Тебе и Запад и Восток открыт . Это не кремлёвский попугай Соловьёв , отгрохавший в Италии домину в 4 этажа и возможно теперь и попасть туда не сможет , хоть и является евреем первой категории в РФ.
Василий Иванович
не подавись своей блевотиной
Александр Лисовский
Ответ получишь в некрологе .
Василий Иванович
в твоём
Малик Гумеров
Либералы = это опустившееся на дно - расчеловеченная каста людей ! Их неотъемлемые сущность -атрибуты = продажа страны-народа и импортный хозяин !
Vasily Golov
Либерал проповедующих либеральную идеологию. Как коммунисты в большинстве не верили в коммунизм.Либералы не верят в либеральную идеологию.Либерали́зм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и личных свобод человека. Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их основой общественного и экономического порядка.Высшую ценность наши либералы признают,но не признают основы общественного и экономического порядка.Им бы вседозволенность и беззаконие.
Александр Лисовский
Ну и наворотил и коммунистов сюда приплёл , остались видно только демократы .
Ирина
Либерализм -это очередная ложь врагов коммунистов ,как и их демократия ,свобода слова ,права человека . Никогда этого у них не было ,и не будет .
Владислав Владислав
Ну что вы, батенька. Либерализм - это обычное состояние психически больных и неуравновешенных людей, в котором они (Больные) считают свои персоны высшей аристократией (как минимум). На Западе эта псих. болезнь, видимо, приобрела возможности гриппа по распространению.
Регина Толстоброва
Либералов по-моему никто не любит. Это враги.
Александр Лисовский
А кого у нас любят ? Наверно одних депутатов от ЕР.
ПавелЗзаварзин
Эх, жаль что сейчас не 37-й год. Всех этих корефанов бы к стенке поставили. Но сейчас демократия, поэтому они еще долго будут раскачивать вдрызг страну.
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Появляется чувство брезгливости после каждого заявления того или "светлоликого", словно нечаянно негадано вступил в кучу дерьма.
Георгий Корнев
Не отношу себя к либералам, но как говорится умный учится на ошибкка
Георгий Корнев
Не отношу себя к либералам, но как говорится умный учится на ошибках других. Если есть Что то хорошее на "западе", почему бы и не перенять. мне тоже пофiг как у них, но почему бы не ввести прогрессивный налог у нас ( не эти 2%, а реальный). Это позволило снизить НДС, а следовательно и стоимость товаров. Сделать минимальную оплату труда, что то в эквиваленте 8 долларов в час. Добиться равенства перед законом, не на словах, а на деле.
Александр Лисовский
Вот для этого нашей власти и нужны эти псевдолибералы . Через свои холуйские СМИ они это распространяют , а свои подлые дела валят на любимых ими "либералах ". А враг у тех и других один ... - это коммунисты . Даже на Западе , где не верят в наши честные выборы, больше всего боятся , что выиграет КПРФ. В последней статье "The Times "об этом сказано в открытую.
Василий Иванович
Зюганоид? Зюганоиды - не коммунисты, те же либерасты, которые одели маску борцов за народ. Интересно, Паша раздаст свои лярды народу?
Наталья Ленская
Природа метит этих людей... Посмотрите на эти "светлые лица". .. Б-р-р-р!
Nikolay Stepanov
Автор ещё мягко выражался в адрес этих либерастов.
vladimir bedarev
Западные ценности-это рабство Божие, 1-ая мировая война, 2-ая мировая война, развал СССР, развал советской экономики 90-х годов и десятки миллионов погибших людей. И всё это либеральные ценности.
Лариса Голубицкая
Это не люди,это утырки!!!

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