Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шукшина

100-летие писателя, актера и режиссера из Сросток будут отмечать в 2029 году Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Василия Шукшина на всероссийском уровне.
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