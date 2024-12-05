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Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шукшина

Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Шукшина

100-летие писателя, актера и режиссера из Сросток будут отмечать в 2029 году Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Василия Шукшина на всероссийском уровне.

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