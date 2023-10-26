Мишустин: ШОС привержена формированию по-настоящему справедливого многополярного миропорядка

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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