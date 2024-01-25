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Царьград

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Загадывание желаний и монетка под пяткой на экзамене: почему мы верим в чудеса?

Загадывание желаний и монетка под пяткой на экзамене: почему мы верим в чудеса?

Загадываем желания при задувании свечей на торте или во время падения звезд, поджигаем бумажку с целями в новогоднюю ночь или кладем монетку под пятку перед экзаменом — каждый из нас, будь то то самый непрогибаемый скептик или рассудительный математик, пытаемся найти чудо.

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