Загадывание желаний и монетка под пяткой на экзамене: почему мы верим в чудеса?

Загадываем желания при задувании свечей на торте или во время падения звезд, поджигаем бумажку с целями в новогоднюю ночь или кладем монетку под пятку перед экзаменом — каждый из нас, будь то то самый непрогибаемый скептик или рассудительный математик, пытаемся найти чудо.