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Царьград

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Индия одобрила создание собственной космической станции к 2035 году

Индия одобрила создание собственной космической станции к 2035 году

Индия одобрила проект национальной орбитальной станции, которую планируют запустить к 2035 году. Глава Индийской организации космических исследований Ваннияперумал Нараянан подтвердил планы отправки астронавтов на корабле Gaganyaan после миссии Axiom Mission 4.

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