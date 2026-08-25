Индия одобрила создание собственной космической станции к 2035 году

Индия одобрила проект национальной орбитальной станции, которую планируют запустить к 2035 году. Глава Индийской организации космических исследований Ваннияперумал Нараянан подтвердил планы отправки астронавтов на корабле Gaganyaan после миссии Axiom Mission 4.
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