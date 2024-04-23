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В США раскрыли детали о новом пакете помощи Украине

В США раскрыли детали о новом пакете помощи Украине

Американское издание Politico выяснило, какое именно оружие войдет в новый пакет помощи. Он будет включать БМП Bradley, многоцелевые автомобили, бронетранспортеры, средства ПВО и большое количество снарядов.

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