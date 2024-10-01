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Захарова: конфликт на Ближнем Востоке — это коллапс политики США

Захарова: конфликт на Ближнем Востоке — это коллапс политики США

Конфликт на Ближнем Востоке — это коллапс политики, которую проводят Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения озвучила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, ставшая собеседницей «Звезды».

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