Захарова: конфликт на Ближнем Востоке — это коллапс политики США

Конфликт на Ближнем Востоке — это коллапс политики, которую проводят Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения озвучила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, ставшая собеседницей «Звезды».
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