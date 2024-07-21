Крымские учёные изучают побережье Азовского моря

Учёные Крымского федерального университета и Русского географического общества проводят комплексную Азовскую экспедицию, цель которой — изучение побережья Азовского моря для выявления туристско-рекреационного ресурсного потенциала Приазовья.
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