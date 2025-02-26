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НХЛ после гола Овечкина "Калгари" обновила дату, когда он побьет рекорд Гретцки

НХЛ после гола Овечкина "Калгари" обновила дату, когда он побьет рекорд Гретцки

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 3 апреля.

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