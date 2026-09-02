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Царьград

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Казбек Коков объявил о гастрономическом фестивале в Нальчике

Казбек Коков объявил о гастрономическом фестивале в Нальчике

В 2026 году Кабардино-Балкария впервые примет фестиваль "Вкусы России" в Нальчике 5-6 сентября. На площади Согласия соберутся производители из 40 регионов, представят фермерские продукты.

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