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Полковник Чмутин объяснил новый способ РФ воздействовать на Украину помимо СВО

Полковник Чмутин объяснил новый способ РФ воздействовать на Украину помимо СВО

Ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин, заявил, что Россия размещает свое тактическое ядерное оружие на новой территории в Белоруссии для обеспечения глобальной стратегической безопасности.

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