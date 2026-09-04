Омичей просят не приносить домашних кур в МФЦ - их пересчитают прямо в курятнике. В омском отделении Россельхознадзора объяснили, как будет проходить учет домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.
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