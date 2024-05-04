В Мариинском дворце поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

В Петербурге проживает более 55 тысяч ветеранов, блокадников, тружеников тыла Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился в своем телеграм-канале кадрами встречи с ветеранами и блокадниками, которая прошла в Мариинском дворце.