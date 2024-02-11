Fox News: Путин в интервью Карлсону показал полное превосходство над Байденом

Президент России Владимир Путин во время интервью с журналистом Такером Карлсоном продемонстрировал полное превосходство над главой США Джо Байденом и показал американцам, насколько важна национальная идентичность.
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