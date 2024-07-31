Новые отделения почты с большим функционалом появятся в Овгорте и Шурышкарах

Быстровозводимые отделения «Почты России» строятся в Овгорте и Шурышкарах. Более 2 300 жителей этих населенных пунктов будут получать услуги в новых комфортных помещениях, сообщила в telegram-канале пресс-служба департамента информационных технологий и связи ЯНАО.