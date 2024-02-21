«До последнего парагвайца»: парагвайская война и ее последствия

Была ли парагвайская война попыткой парагвайцев отстоять свои права, или она была самоубийственной борьбой за территории с превосходящим противником, обреченной на неудачу и практически уничтожившей нацию.
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